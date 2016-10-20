Данильянц: «В Мадриде не собираемся отбывать номер»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц оценил игру своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

«Матч получился напряженным, но ребята сумели до конца сохранить интригу. В первые 15 минут нам пришлось очень тяжело, но затем мы вроде бы освоились.

После пропущенного мяча все усложнилось, надо было не только обороняться, но и пытаться отыграться. С выходом Думбия у нас появились моменты. Он не мог играть дольше, был риск получить рецидив травмы», – сказал Данильянц.

Также наставник ответил на вопрос о турнирных перспективах команды.

«Мы впервые можем выступить в таком большом турнире, который мы раньше видели только по телевизору. Поэтому мы смотрим на результаты в контексте конкретного матча. Ребята сегодня сделали все, что было в наших силах. У Наваса родился ребенок, он прилетел только за день до встречи и не был готов оптимально. Были проблемы с Джанаевым, вопрос по его участию принимался перед матчем.

Я бы не классифицировал сегодняшний результат как поражение. Наши игроки многое взяли от этой игры, болельщики получили много эмоций, этот матч можно занести нам в актив. В ответной встрече «Атлетико» однозначно будет фаворитом, но мы не собираемся отбывать номер. Сегодня мы лучше узнали соперника, будем бороться. Поедем в Мадрид, чтобы еще раз пережить те эмоции, которые дарит участие в таком турнире».

Кроме того, Данильянц рассказал о реакции на результат Курбана Бердыева.

«Курбан Бекиевич – человек с высоким уровнем притязаний, для него любое поражение больно, но он понимает, что ребята сделали все возможное. Думаю, он понимает, что можно сделать лучше, это у него в крови. Уверен, у него много степеней оценок сегодняшнего матча, и в эмоциональном, и в техническом, и в стратегическом плане».