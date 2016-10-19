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    Шашков: «Крылья Советов» не обращались ни к Писареву, ни к кому бы то еще»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможном назначении Николая Писарева, а также рассказал, что президент клуба Дмитрий Шляхтин встречался с главным тренером Франком Веркаутереном и высказал ему свое доверие. Напомним, после 10 туров самарская команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

    – Шляхтин и Веркотерен сегодня встретились, посидели, вдвоем пообщались. Этот диалог был запланирован, никаких ультиматумов тренеру не выдвигалось. В клубе продолжается нормальная работа.

    – Какие причины неудачного старта выделяет сам тренер?

    – У команды большие проблемы с реализацией моментов, это видно всем и он это подчеркивает. В игре с тем же «Рубином» мы имели много возможностей забить гол, но не получилось. Тренер будет работать над этим, надеемся, у него все получится.

    – Тем не менее, сейчас много говорят об интересе «Крыльев» к разным тренерам, в том числе Николаю Писареву. Это не мешает самому Веркотерену?

    – Этот вопрос лучше задать ему самому. Могу сказать, что «Крылья» не обращались ни к Николаю Писареву, ни к кому бы то еще. Эти информационные издания все сами выдумывают. Мы ни с кем не общаемся.

    – То есть бельгиец точно доработает до зимы?

    – Ситуация может меняться каждый день. Сейчас он главный тренер команды, доверие к нему есть, продуктивный диалог имеется, все нормально.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.10.2016 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 21 октября 2016, 00:54

      ну и славненько

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 19 октября 2016, 19:51

      Нахрен нужен этот Писярев, оставте Франка, на крайний случай Аленичев или Тихонова вернуть в Самару но не как не Писарева с ним точно вылетим

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