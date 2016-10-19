Льорис: «Тоттенхэм» должен был забивать еще в первом тайме»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис отметил после встречи в Лиге чемпионов с «Байером» момент, в котором он смог выстоять против удара Хавьера Эрнандеса.

«В моменте с атакой Хавьера Эрнандеса удача была на моей стороне. Этот эпизод можно назвать ключевым в этой встрече, но не единственным. На мой взгляд, мы должны были забивать еще в первом тайме, тогда весь ход матча был бы другим», – приводит слова Ллориса ВВС.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 0:0.