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Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)
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Байер - Тоттенхэм

18.10.2016, Вторник, 21:45 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 3 тур Байер - Тоттенхэм
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 19 октября 2016, 00:06

    Угадал счет - ничья!

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