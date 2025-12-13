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  • «Байер» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Байер» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 19:20
Байер
13.12.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
66' М. Терье 72' Р. Андрих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
17
Малик Тилльман
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Ибрагим Маза
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
6
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Саид Эль-Мала
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
8
Алехо Сарко
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Кристоффер Лунд
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
36
Кенни Нойманн
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
18
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
37
Линтон Майна
ПВ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
3-2-2-3
1
Флеккен
26
Куанса
12
Тапсоба
13
Артур
24
Гарсия
8
Андрих
17
Тилльман
7
Хофманн
35
Кофане
19
Поку
22
Маза
2-1-2-3-2
1
Швабе
28
Себулонсен
33
ван ден Берг
6
Мартель
23
Хусейнбашич
5
Краусс
29
Тильманн
13
Каминьски
30
Бюлтер
7
Вальдшмидт
13
Эль-Мала
24
Гарсия
5
Баде
5
Баде
24
Гарсия
17
Тилльман
6
Белосян
6
Белосян
17
Тилльман
7
Хофманн
11
Терье
11
Терье
7
Хофманн
19
Поку
23
Телла
23
Телла
19
Поку
35
Кофане
8
Сарко
8
Сарко
35
Кофане
13
Эль-Мала
32
Лунд
32
Лунд
13
Эль-Мала
23
Хусейнбашич
39
Озкаджар
39
Озкаджар
23
Хусейнбашич
6
Мартель
18
Йоуханнессон
18
Йоуханнессон
6
Мартель
7
Вальдшмидт
37
Майна
37
Майна
7
Вальдшмидт
30
Бюлтер
9
Ахе
9
Ахе
30
Бюлтер
Остались в запасе
Байер
Кельн
28
Янис Бласвих
ВР
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
36
Кенни Нойманн
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
36
Кенни Нойманн
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Лукас Кваснек
Статистика матча Байер - Кельн
2
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
8
6
Офсайды
1
1
Количество передач
577
369
Сейвы
4
5
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.2
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Кельна», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Кельн»

«Байер» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Кельн Байер
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