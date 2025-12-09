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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Тоттенхэм - Славия
Тоттенхэм - Славия: обзор матча 09 декабря 2025
Тоттенхэм
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 0
Завершен
Славия
50'
М. Кудус (П)
79'
Х. Симонс (П)
26'
Д. Зима
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Славия
Завершен
90'
+4'
80'
Замена
Юссуфа Мбоджи
️️️️➡️️
Юссуфа Саньянг
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Хави Симонс
79'
76'
Замена
Мухаммед Чам
️️️️➡️️
Михал Садилек
Замена
Лукас Бергвалл
️️️️➡️️
Вильсон Одобер
76'
Замена
Рандаль Коло Муани
️️️️➡️️
Ришарлисон
68'
Замена
Бен Дэвис
️️️️➡️️
Педро Порро
68'
60'
Замена
Эрик Прекоп
️️️️➡️️
Моймир Хытил
60'
Замена
Томаш Влчек
️️️️➡️️
Давид Зима
60'
Замена
Христос Зафейрис
️️️️➡️️
Степан Шалоупек
Замена
Папе Сарр
️️️️➡️️
Арчи Грей
59'
Замена
Матис Тель
️️️️➡️️
Мохаммед Кудус
58'
56'
Желтая карточка
Давид Зима
(фол)
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Мохаммед Кудус
50'
48'
Желтая карточка
Юссуфа Саньянг
(фол)
45'
+1'
Желтая карточка
Жоау Палинья
(фол)
40'
28'
Желтая карточка
Иго Огбу
(фол)
26'
ГОЛ! 0:1!
Давид Зима
Желтая карточка
Мики ван де Вен
(фол)
15'
13'
Желтая карточка
Степан Шалоупек
(фол)
Показать весь матч
Live: Тоттенхэм - Славия
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 3:0.
90+4'
2-й тайм окончен. Счет 3:0.
90+4'
Христос Зафейрис (Славия) в офсайде.
90+2'
Muhammed Cham (Славия) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм). Пас отдал Юссуфа Мбоджи.
90+2'
Lukas Provod (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Правила нарушил Cristian Romero (Тоттенхэм).
90+1'
Индржих Станек отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
90+1'
Матис Тель (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Индржих Станек (Славия). Пас отдал Рандаль Коло Муани.
90'
Сколько минут добавил судья? 4.
90'
Момент не реализован! Хави Симонс (Тоттенхэм).
90'
Джед Спенс (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Индржих Станек (Славия). Пас отдал Мики ван де Вен.
89'
Tomas Vlcek отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
87'
Мики ван де Вен (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Правила нарушил Erik Prekop (Славия).
85'
Мики ван де Вен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Славия.
85'
Удар заблокирован. Бил Lukas Provod (Славия). Ассистент - Tomas Holes.
84'
Момент не реализован! Христос Зафейрис (Славия).
83'
Правила нарушил Lucas Bergvall (Тоттенхэм).
83'
David Moses (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Muhammed Cham (Славия) заработал штрафной в атаке.
81'
Правила нарушил Lucas Bergvall (Тоттенхэм).
80'
Замена у команды Славия. Youssoupha Sanyang ушел, Юссуфа Мбоджи вышел.
79'
Гол! 3:0! Хави Симонс (Тоттенхэм) забил с пенальти.
78'
Иго Огбу (Славия) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
78'
Хави Симонс (Тоттенхэм) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
77'
Youssoupha Sanyang (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Lucas Bergvall (Тоттенхэм).
76'
Замена у команды Тоттенхэм. Wilson Odobert ушел, Lucas Bergvall вышел.
76'
Замена у команды Славия. Михал Садилек ушел, Muhammed Cham вышел.
74'
Youssoupha Sanyang отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
73'
Индржих Станек отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
73'
Удар заблокирован. Бил Хави Симонс (Тоттенхэм). Ассистент - Джед Спенс.
72'
Жоау Палинья (Тоттенхэм) заработал штрафной в атаке.
72'
Правила нарушил Михал Садилек (Славия).
71'
Правила нарушил Папе Сарр (Тоттенхэм).
71'
Erik Prekop (Славия) заработал штрафной в атаке.
70'
Михал Садилек (Славия) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм). Пас отдал Lukas Provod.
68'
Замена у команды Тоттенхэм. Педро Порро ушел, Ben Davies вышел.
68'
Замена у команды Тоттенхэм. Ришарлисон ушел, Рандаль Коло Муани вышел.
67'
Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Михал Садилек (Славия).
67'
Удар заблокирован. Бил Lukas Provod (Славия). Ассистент - Youssoupha Sanyang.
65'
Иго Огбу (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
65'
Правила нарушил Ришарлисон (Тоттенхэм).
63'
Папе Сарр (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Индржих Станек (Славия).
63'
Матис Тель (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Индржих Станек (Славия). Пас отдал Джед Спенс.
61'
Хави Симонс (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Правила нарушил David Moses (Славия).
61'
Момент не реализован! David Doudera (Славия).
61'
Cristian Romero отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Славия.
60'
Замена у команды Славия. Stepan Chaloupek ушел, Христос Зафейрис вышел.
60'
Замена у команды Славия. Давид Зима ушел, Tomas Vlcek вышел.
60'
Замена у команды Славия. Mojmir Chytil ушел, Erik Prekop вышел.
59'
Замена у команды Тоттенхэм. Арчи Грей ушел, Папе Сарр вышел.
58'
Замена у команды Тоттенхэм. Mohammed Kudus ушел, Матис Тель вышел.
56'
Давид Зима (Славия) получил желтую карточку за фол.
56'
Mohammed Kudus (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Правила нарушил Давид Зима (Славия).
55'
Mohammed Kudus (Тоттенхэм) заработал штрафной в атаке.
55'
Правила нарушил Stepan Chaloupek (Славия).
54'
Mojmir Chytil (Славия) в офсайде.
53'
Удар заблокирован. Бил Арчи Грей (Тоттенхэм). Ассистент - Джед Спенс.
52'
Wilson Odobert (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Индржих Станек (Славия). Пас отдал Арчи Грей.
50'
Гол! 2:0! Mohammed Kudus (Тоттенхэм) забил с пенальти.
48'
Youssoupha Sanyang (Славия) получил желтую карточку за фол.
48'
Youssoupha Sanyang (Славия) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
48'
Педро Порро (Тоттенхэм) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
48'
Жоау Палинья (Тоттенхэм) заработал штрафной в атаке.
48'
Правила нарушил Lukas Provod (Славия).
46'
Хави Симонс (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Правила нарушил David Moses (Славия).
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1.
42'
Удар заблокирован. Бил Wilson Odobert (Тоттенхэм).
41'
Пауза окончена. Матч продолжается.
41'
Пауза в матче. Травму получил David Doudera (Славия).
40'
Жоау Палинья (Тоттенхэм) получил желтую карточку за фол.
40'
Правила нарушил Жоау Палинья (Тоттенхэм).
40'
David Doudera (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Михал Садилек (Славия) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм). Пас отдал David Moses.
36'
Правила нарушил Lukas Provod (Славия).
36'
Cristian Romero (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Иго Огбу (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Ришарлисон (Тоттенхэм).
32'
Youssoupha Sanyang (Славия) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм).
30'
Михал Садилек (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Жоау Палинья (Тоттенхэм).
28'
Иго Огбу (Славия) получил желтую карточку за фол.
28'
Педро Порро (Тоттенхэм) заработал штрафной на правом фланге.
28'
Правила нарушил Иго Огбу (Славия).
26'
Гол! 1:0! В свои ворота забил Давид Зима (Славия).
26'
Момент не реализован! Cristian Romero (Тоттенхэм). Навешивал Педро Порро с углового.
25'
Tomas Holes отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
23'
Момент не реализован! Михал Садилек (Славия). Длинный пас отдал David Doudera.
21'
Tomas Holes отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
19'
Хави Симонс (Тоттенхэм) сыграл рукой.
19'
Джед Спенс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Славия.
16'
Lukas Provod (Славия) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм). Пас отдал David Doudera.
15'
Мики ван де Вен (Тоттенхэм) получил желтую карточку за фол.
14'
Mojmir Chytil (Славия) заработал штрафной в атаке.
14'
Правила нарушил Мики ван де Вен (Тоттенхэм).
13'
Stepan Chaloupek (Славия) получил желтую карточку за фол.
13'
Ришарлисон (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Индржих Станек (Славия).
12'
Момент не реализован! Lukas Provod (Славия). Пас после быстрого прохода сделал Youssoupha Sanyang.
11'
Индржих Станек отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
11'
Mohammed Kudus (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Индржих Станек (Славия). Проникающий пас делал Cristian Romero.
9'
Правила нарушил Wilson Odobert (Тоттенхэм).
9'
David Doudera (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Удар заблокирован. Бил Педро Порро (Тоттенхэм). Ассистент - Mohammed Kudus.
7'
Момент не реализован! David Moses (Славия). Пас отдал Михал Садилек.
3'
Мики ван де Вен (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Mojmir Chytil (Славия).
1'
Индржих Станек отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
1'
Ришарлисон (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Индржих Станек (Славия). Длинный пас делал Wilson Odobert.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Мохаммед Кудус
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Славия
36
Индржих Станек
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
(К)
ПЗ
18
Михал Садилек
ЦП
16
Давид Мозес
ЦП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Тоттенхэм
46
Luca Gunter
ВР
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
20
Христос Зафейрис
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
9
Василь Кусей
ЛВ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
4-1-3-2
1
Викарио
23
Порро
13
Ромеро
15
ван де Вен
24
Спенс
6
Палинья
28
Одобер
15
Кудус
7
Симонс
9
Ришарлисон
14
Грей
3-2-2-2-1
36
Станек
5
Огбу
4
Зима
6
Шалоупек
3
Голеш
21
Дудера
18
Садилек
16
Мозес
11
Саньянг
17
Провод
13
Хытил
23
Порро
33
Дэвис
33
Дэвис
23
Порро
14
Грей
29
Сарр
29
Сарр
14
Грей
28
Одобер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
28
Одобер
9
Ришарлисон
39
Муани
39
Муани
9
Ришарлисон
15
Кудус
11
Тель
11
Тель
15
Кудус
11
Саньянг
12
Мбоджи
12
Мбоджи
11
Саньянг
4
Зима
27
Влчек
27
Влчек
4
Зима
6
Шалоупек
20
Зафейрис
20
Зафейрис
6
Шалоупек
18
Садилек
10
Чам
10
Чам
18
Садилек
13
Хытил
33
Прекоп
33
Прекоп
13
Хытил
Остались в запасе
Тоттенхэм
Славия
46
Luca Gunter
ВР
31
Антонин Кински
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
9
Василь Кусей
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
46
Luca Gunter
ВР
31
Антонин Кински
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
9
Василь Кусей
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Тоттенхэм - Славия
2
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
13
Офсайды
0
2
Количество передач
358
306
Сейвы
5
8
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.75
0.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Посещаемость:
47281
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2 : 1
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5 : 1
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19.05.2026
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Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
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1 : 2
03.05.2026
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Англия. Премьер-лига, 34 тур
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25.04.2026
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Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
3 : 0
24.05.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Градец-Кралове
3 : 1
17.05.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Славия
5 : 1
13.05.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Слован
1 : 2
02.05.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Славия
2 : 1
25.04.2026
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