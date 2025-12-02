02.12.2025, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
12
Тиав
33
Берн
21
Ливраменто
8
Тонали
11
Барнс
3
Холл
67
Майли
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
27
Вольтемаде
4-2-3-1
1
Викарио
12
Порро
13
Ромеро
3
Дансо
13
Удогие
6
Бентанкур
29
Сарр
15
Кудус
15
Бергвалл
11
Джонсон
39
Муани
67
Майли
5
Шер
5
Шер
67
Майли
8
Тонали
8
Гимарайнс
8
Гимарайнс
8
Тонали
23
Мерфи
11
Эланга
11
Эланга
23
Мерфи
11
Барнс
18
Гордон
18
Гордон
11
Барнс
15
Кудус
28
Одобер
28
Одобер
15
Кудус
15
Бергвалл
7
Симонс
7
Симонс
15
Бергвалл
39
Муани
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
39
Муани
11
Джонсон
11
Тель
11
Тель
11
Джонсон
29
Сарр
14
Грей
14
Грей
29
Сарр
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
31
Антонин Кински
ВР
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
11
8
Нарушения
5
12
Офсайды
3
1
Количество передач
440
388
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.75
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Тоттенхэм», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»
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Источник: «Бомбардир»