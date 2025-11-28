29 ноября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч 13 тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Фулхэм». Обе команды подходят к игре на фоне нестабильных результатов, однако с разным эмоциональным фоном: хозяева переживают непростой отрезок, тогда как гости выглядят чуть увереннее в обороне и прагматичнее в реализации.

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб проиграл «Арсеналу» со счетом 1:4 в прошлом туре и продолжает серию без побед в АПЛ. Несмотря на это, «Тоттенхэм» сохраняет высокий атакующий потенциал, забив 10 мячей в последних пяти встречах. Основной проблемой остается оборона – команда пропустила 12 голов за тот же период, что говорит о серьезных провалах при позиционной защите и стандартах.

«Фулхэм»

«Дачники» победили «Сандерленд» (1:0) и укрепили позиции в турнирной таблице, оставаясь в середине. Команда демонстрирует более сбалансированную игру: 6 забитых и 5 пропущенных мячей в пяти последних матчах. Несмотря на слабую статистику выездных встреч, «Фулхэм» способен навязать борьбу за счет организованной обороны и быстрых переходов.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

Не выигрывает в 5 последних домашних матчах АПЛ

Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Пропускает в 3 последних встречах

Не проигрывает «Фулхэму» дома в 6 матчах подряд

«Фулхэм»

Проигрывает в 5 последних выездных матчах АПЛ

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Забивал в 3 последних очных матчах против «Тоттенхэма»

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм»

Ожидается напряженная и результативная игра, в которой «Тоттенхэм» попытается воспользоваться фактором домашнего поля и атакующим потенциалом, однако нестабильность в обороне может позволить «Фулхэму» отличиться. С учетом текущей формы команд и статистических показателей, наиболее вероятным выглядит сценарий с обменом голами и преимуществом хозяев по моментам.

Прогноз: Победа Тоттенхэма с форой (-1) – коэффициент 1.92