«Тоттенхэм» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.92

28 ноября 2025 10:49
Тоттенхэм - Фулхэм
29 нояб. 2025, суббота 23:00 | Англия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа Тоттенхэма с форой (-1)
Сделать ставку

29 ноября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч 13 тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Фулхэм». Обе команды подходят к игре на фоне нестабильных результатов, однако с разным эмоциональным фоном: хозяева переживают непростой отрезок, тогда как гости выглядят чуть увереннее в обороне и прагматичнее в реализации.

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб проиграл «Арсеналу» со счетом 1:4 в прошлом туре и продолжает серию без побед в АПЛ. Несмотря на это, «Тоттенхэм» сохраняет высокий атакующий потенциал, забив 10 мячей в последних пяти встречах. Основной проблемой остается оборона – команда пропустила 12 голов за тот же период, что говорит о серьезных провалах при позиционной защите и стандартах.

«Фулхэм»

«Дачники» победили «Сандерленд» (1:0) и укрепили позиции в турнирной таблице, оставаясь в середине. Команда демонстрирует более сбалансированную игру: 6 забитых и 5 пропущенных мячей в пяти последних матчах. Несмотря на слабую статистику выездных встреч, «Фулхэм» способен навязать борьбу за счет организованной обороны и быстрых переходов.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

  • Не выигрывает в 5 последних домашних матчах АПЛ
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • Не проигрывает «Фулхэму» дома в 6 матчах подряд

  • «Фулхэм»

  • Проигрывает в 5 последних выездных матчах АПЛ
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивал в 3 последних очных матчах против «Тоттенхэма»

Личные встречи
59% (17)
21% (6)
21% (6)
47
Забитых мячей
28
1.62
В среднем за матч
0.97
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
2 : 0
16.03.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
1 : 1
01.12.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
3 : 0
16.03.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
23.10.2023
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Фулхэм
2 : 1
29.08.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
0 : 1
23.01.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Тоттенхэм
2 : 1
03.09.2022
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
0 : 1
04.03.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1 : 1
13.01.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
1 : 2
20.01.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
3 : 1
18.08.2018
Фулхэм
Англия. Кубок, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 3
19.02.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.04.2014
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1 : 2
04.12.2013
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
0 : 1
17.03.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
0 : 3
01.12.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Тоттенхэм
2 : 0
13.05.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1 : 3
06.11.2011
Тоттенхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Фулхэм
4 : 0
30.01.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 0
01.01.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Фулхэм
1 : 2
16.10.2010
Тоттенхэм
Англия. Кубок, 1/4 финала
Тоттенхэм
3 : 1
24.03.2010
Фулхэм
Англия. Кубок, 1/4 финала
Фулхэм
0 : 0
06.03.2010
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2 : 0
26.01.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0 : 0
26.12.2009
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Тоттенхэм
0 : 0
26.12.2008
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
2 : 1
15.11.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Тоттенхэм
5 : 1
26.12.2007
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
3 : 3
01.09.2007
Тоттенхэм
Показать все

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм»

Ожидается напряженная и результативная игра, в которой «Тоттенхэм» попытается воспользоваться фактором домашнего поля и атакующим потенциалом, однако нестабильность в обороне может позволить «Фулхэму» отличиться. С учетом текущей формы команд и статистических показателей, наиболее вероятным выглядит сценарий с обменом голами и преимуществом хозяев по моментам.

Прогноз: Победа Тоттенхэма с форой (-1) – коэффициент 1.92

1.92
Победа Тоттенхэма с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Фулхэм Тоттенхэм
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 