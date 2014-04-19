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Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 19 апреля 2014
Тоттенхэм
19.04.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
35'
Паулиньо
48'
Г. Кейн
62'
Ю. Кабуль
37'
С. Сидуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
К. Эриксен
85'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Г. Кейн
79'
77'
Пенальти не реализован!
С. Сидуэлл
Замена
М. Дембеле
️️️️
Н. Шадли
67'
66'
Замена
Э. Зверотич
️️️️
Д. Хейтинга
ГОЛ! 3:1!
Ю. Кабуль
Пас отдал
К. Эриксен
62'
61'
Желтая карточка
Д. Хейтинга
56'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
С. Паркер
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
А. Леннон
48'
37'
ГОЛ! 1:1!
С. Сидуэлл
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
К. Эриксен
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
3
Роуз
4
Кабуль
3
Фрайерс
26
Ноутон
89
Шадли
18
Паулиньо
12
Леннон
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Кейн
4-5-1
13
Стокдейл
5
Хейтинга
4
Хангеланд
45
Аморебиета
6
Риисе
21
Дежага
20
Качаниклич
8
Паркер
6
Квист
14
Сидуэлл
23
Родальега
89
Шадли
8
Дембеле
8
Дембеле
89
Шадли
24
Эриксен
25
Таунсенд
25
Таунсенд
24
Эриксен
9
Кейн
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Кейн
5
Хейтинга
31
Зверотич
31
Зверотич
5
Хейтинга
8
Паркер
14
Карагунис
14
Карагунис
8
Паркер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Тим Шервуд
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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