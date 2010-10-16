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Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 16 октября 2010
Фулхэм
16.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
30'
Д. Камара
31'
Р. Павлюченко
64'
Т. Хаддлстоун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
Желтая карточка
К. Демпси
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Д. Грининг
Замена
З. Гера
️️️️
М. Дембеле
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:2!
Т. Хаддлстоун
Замена
С. Келли
️️️️
Д. Мерфи
Замена
А. Леннон
️️️️
Сандро
Замена
С. Бассонг
️️️️
Л. Кинг
ГОЛ! 1:1!
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:0!
Д. Камара
Пас отдал
К. Демпси
Желтая карточка
Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-5-1
32
Шварцер
30
Сальсидо
4
Хангеланд
22
Бэйрд
3
Хьюз
29
Дэйвис
14
Грининг
13
Мерфи
2
Демпси
8
Дембеле
15
Камара
4-3-2-1
1
Гомес
26
Кинг
21
Хаттон
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
30
Сандро
23
Хаддлстоун
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
14
Грининг
0
Джонсон
0
Джонсон
14
Грининг
13
Мерфи
12
Келли
12
Келли
13
Мерфи
8
Дембеле
20
Гера
20
Гера
8
Дембеле
26
Кинг
4
Бассонг
4
Бассонг
26
Кинг
30
Сандро
12
Леннон
12
Леннон
30
Сандро
10
Павлюченко
15
Крауч
15
Крауч
10
Павлюченко
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
23
Карло Кудичини
ВР
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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