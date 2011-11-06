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Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 06 ноября 2011
Фулхэм
06.11.2011, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
57'
Ю. Кабуль (АГ)
11'
К. Бэйрд (АГ)
45+1'
А. Леннон
90'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:3!
Д. Дефо
Пас отдал
Э. Адебайор
Замена
Сандро
️️️️
А. Леннон
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Б. Руис
️️️️
Д. Дафф
Желтая карточка
Ю. Кабуль
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ю. Кабуль
Замена
С. Келли
️️️️
З. Грыгера
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Леннон
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Бэйрд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-5-1
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
22
Бэйрд
26
Грыгера
8
Дембеле
2
Демпси
13
Мерфи
14
Сидуэлл
16
Дафф
25
Замора
4-3-2-1
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
10
Модрич
8
Паркер
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
25
Адебайор
26
Грыгера
12
Келли
12
Келли
26
Грыгера
13
Мерфи
20
Этуху
20
Этуху
13
Мерфи
16
Дафф
22
Руис
22
Руис
16
Дафф
12
Леннон
30
Сандро
30
Сандро
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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