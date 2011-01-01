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Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 01 января 2011
Тоттенхэм
01.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
42'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Замена
Д. Дженас
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Дафф
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Замена
В. Чорлука
️️️️
А. Хаттон
Желтая карточка
М. Доусон
18'
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
4-3-2-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
20
Доусон
21
Хаттон
10
Модрич
8
Паласиос
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
10
Павлюченко
4-5-1
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
16
Дафф
2
Демпси
13
Мерфи
20
Этуху
29
Дэйвис
17
Джонсон
21
Хаттон
14
Чорлука
14
Чорлука
21
Хаттон
8
ван дер Ваарт
16
Дженас
16
Дженас
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
15
Крауч
15
Крауч
10
Павлюченко
16
Дафф
20
Гера
20
Гера
16
Дафф
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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