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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 06 марта 2010
Фулхэм
06.03.2010, суббота, 20:20
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Этуху
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Д. Эльм
️️️️
С. Дэйвис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Ведран Чорлука
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
13
Давид Эльм
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-1-1
32
Шварцер
3
Шори
3
Хьюз
4
Хангеланд
22
Бэйрд
29
Дэйвис
14
Грининг
20
Этуху
16
Дафф
20
Гера
25
Замора
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
4
Бассонг
18
Бэйл
14
Чорлука
8
Паласиос
10
Модрич
19
Кранчар
15
Крауч
10
Павлюченко
29
Дэйвис
13
Эльм
13
Эльм
29
Дэйвис
10
Павлюченко
9
Дефо
9
Дефо
10
Павлюченко
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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