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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 23 января 2023
Фулхэм
23.01.2023, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
45+1'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
К. Винисиус
️️️️
Виллиан
87'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
87'
Замена
М. Соломон
️️️️
К. Тете
80'
78'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
76'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
70'
Желтая карточка
К. Ромеро
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
65'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
28'
Желтая карточка
Х. Сон
Желтая карточка
Ж. Палинья
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
2
Тете
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
14
Рид
8
Перейра
9
Митрович
4-2-3-1
1
Льорис
22
Эмерсон
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
2
Тете
10
Соломон
10
Соломон
2
Тете
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
10
Виллиан
95
Винисиус
95
Винисиус
10
Виллиан
21
Кулушевски
28
Биссума
28
Биссума
21
Кулушевски
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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