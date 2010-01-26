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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 26 января 2010
Тоттенхэм
26.01.2010, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
27'
П. Крауч
60'
Д. Бентли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
Желтая карточка
М. Доусон
Желтая карточка
Д. Камара
Замена
Р. Кин
️️️️
Д. Дефо
Замена
Д. Эльм
️️️️
Б. Замора
Замена
Д. Камара
️️️️
З. Гера
Замена
С. Дэйвис
️️️️
Б. Хельге Риисе
ГОЛ! 2:0!
Д. Бентли
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛВ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Золтан Гера
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
13
Давид Эльм
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
18
Бэйл
26
Кинг
20
Доусон
14
Чорлука
8
Паласиос
10
Модрич
23
Хаддлстоун
21
Бентли
15
Крауч
9
Дефо
4-3-2-1
32
Шварцер
3
Хьюз
4
Хангеланд
6
Смоллинг
22
Бэйрд
13
Мерфи
20
Гера
15
Дикгакой
8
Риисе
16
Дафф
25
Замора
9
Дефо
7
Кин
7
Кин
9
Дефо
25
Замора
13
Эльм
13
Эльм
25
Замора
8
Риисе
29
Дэйвис
29
Дэйвис
8
Риисе
20
Гера
15
Камара
15
Камара
20
Гера
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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