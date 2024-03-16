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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 16 марта 2024
Фулхэм
16.03.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Тоттенхэм
42'
Р. Муньис
49'
С. Лукич
61'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
90'
+6
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
Х. Рид
90'
+6
87'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Х. Сон
Замена
К. Тете
️️️️
Т. Кастань
82'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Ивоби
82'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Лукич
81'
80'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Б. Джонсон
79'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Перейра
72'
66'
Замена
Т. Вернер
️️️️
П. Сарр
66'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Д. Мэддисон
66'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
И. Биссума
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Муньис
64'
63'
Желтая карточка
И. Биссума
ГОЛ! 3:0!
Р. Муньис
61'
Желтая карточка
Ж. Палинья
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Лукич
Пас отдал
Т. Кастань
49'
ГОЛ! 1:0!
Р. Муньис
Пас отдал
Э. Робинсон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
4
Адарабиойо
21
Кастань
36
Палинья
23
Лукич
17
Ивоби
8
Перейра
10
Виллиан
9
Муньис
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
3
Дрэгушин
13
Удогие
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
7
Сон
21
Кастань
2
Тете
2
Тете
21
Кастань
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
17
Ивоби
14
Рид
14
Рид
17
Ивоби
8
Перейра
10
Уилсон
10
Уилсон
8
Перейра
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
28
Биссума
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
28
Биссума
10
Мэддисон
30
Бентанкур
30
Бентанкур
10
Мэддисон
7
Сон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Сон
29
Сарр
11
Вернер
11
Вернер
29
Сарр
22
Джонсон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
22
Джонсон
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
2
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
10
Офсайды
2
4
Количество передач
396
533
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
2.79
2.37
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Крэвен Коттедж
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