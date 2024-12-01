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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 01 декабря 2024
Тоттенхэм
01.12.2024, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
54'
Б. Джонсон
67'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
Замена
У. Лэнкшир
️️️️
А. Грей
90'
+6
86'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
А. Ивоби
86'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Э. Смит-Роу
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
Д. Мэддисон
85'
Замена
А. Грей
️️️️
П. Сарр
85'
83'
Красная карточка
Т. Кэрни
78'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Т. Вернер
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэрни
Пас отдал
А. Ивоби
62'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Р. Нелсон
62'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
С. Лукич
57'
Желтая карточка
С. Лукич
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Т. Вернер
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
(К)
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
35
Samuel Amissah
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-3-1
17
Форстер
13
Удогие
33
Дэвис
3
Дрэгушин
23
Порро
29
Сарр
28
Биссума
22
Джонсон
10
Мэддисон
7
Сон
11
Вернер
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
6
Диоп
33
Робинсон
16
Берге
23
Лукич
17
Нелсон
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
10
Мэддисон
15
Бергвалл
15
Бергвалл
10
Мэддисон
11
Вернер
21
Кулушевски
21
Кулушевски
11
Вернер
Грей
7
Лэнкшир
7
Лэнкшир
Грей
29
Сарр
14
Грей
14
Грей
29
Сарр
17
Ивоби
30
Сессеньон
30
Сессеньон
17
Ивоби
32
Смит-Роу
21
Кастань
21
Кастань
32
Смит-Роу
23
Лукич
10
Кэрни
10
Кэрни
23
Лукич
17
Нелсон
10
Уилсон
10
Уилсон
17
Нелсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Стивен Бенда
ВР
24
Джошуа Кинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
35
Samuel Amissah
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
24
Джошуа Кинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
35
Samuel Amissah
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
1
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
11
Нарушения
4
14
Офсайды
1
1
Количество передач
481
454
Сейвы
5
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.16
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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