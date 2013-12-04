Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 04 декабря 2013
Фулхэм
04.12.2013, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
56'
А. Дежага
73'
В. Кирикеш
82'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
Желтая карточка
Ф. Сендерос
90'
+1
Замена
Б. Руис
️️️️
С. Паркер
87'
Замена
Д. Дафф
️️️️
А. Качаниклич
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
Л. Холтби
Пас отдал
К. Уокер
78'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Ламела
73'
ГОЛ! 1:1!
В. Кирикеш
69'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Сандро
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Г. Карагунис
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Дежага
Пас отдал
Д. Бербатов
56'
46'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Э. Капу
Желтая карточка
П. Касами
32'
13'
Желтая карточка
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
18
Паулиньо
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-5-1
1
Стекеленбург
6
Риисе
14
Сендерос
3
Хьюз
27
Ритер
20
Качаниклич
8
Паркер
23
Касами
14
Карагунис
21
Дежага
10
Бербатов
4-1-3-1-1
1
Льорис
2
Уокер
21
Кирикеш
20
Доусон
14
Вертонген
6
Капу
12
Леннон
30
Сандро
18
Паулиньо
9
Ламела
9
Дефо
14
Карагунис
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
14
Карагунис
20
Качаниклич
16
Дафф
16
Дафф
20
Качаниклич
8
Паркер
22
Руис
22
Руис
8
Паркер
6
Капу
90
Холтби
90
Холтби
6
Капу
30
Сандро
89
Шадли
89
Шадли
30
Сандро
9
Ламела
25
Таунсенд
25
Таунсенд
9
Ламела
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Тоттенхэм
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+