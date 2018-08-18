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Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 18 августа 2018
Тоттенхэм
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
43'
Л. Моура
74'
К. Триппьер
77'
Г. Кейн
52'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Г. Кейн
89'
88'
Замена
А. Шюррле
️️️️
А. Камара
85'
Замена
С. Кристи
️️️️
Д. Брайан
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Триппьер
74'
73'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Т. Кэрни
Замена
Э. Ламела
️️️️
Э. Дайер
73'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Д. Санчес
63'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Сессеньон
ГОЛ! 1:0!
Л. Моура
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фулхэм
31
Фабри
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-2-3-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
2
Триппьер
24
Эриксен
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
3-2-3-2
31
Фабри
30
Сессеньон
23
Ле Марша
12
Чамберс
27
Фосу-Менса
23
Брайан
99
Ангисса
14
Сери
10
Кэрни
33
Камара
9
Митрович
6
Санчес
8
Дембеле
8
Дембеле
6
Санчес
9
Кейн
4
Уинкс
4
Уинкс
9
Кейн
15
Дайер
9
Ламела
9
Ламела
15
Дайер
23
Брайан
29
Кристи
29
Кристи
23
Брайан
33
Камара
20
Шюррле
20
Шюррле
33
Камара
10
Кэрни
10
Йохансен
10
Йохансен
10
Кэрни
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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Тоттенхэм
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