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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 13 января 2021
Тоттенхэм
13.01.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
25'
Г. Кейн
74'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
90'
+2
Желтая карточка
Й. Андерсен
90'
+1
Замена
Д. Онома
️️️️
Р. Лофтус-Чик
86'
Замена
А. Камара
️️️️
И. Кавалейру
Замена
К. Винисиус
️️️️
Т. Н'Домбеле
81'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Уинкс
75'
74'
ГОЛ! 1:1!
И. Кавалейру
Пас отдал
А. Лукман
67'
Замена
А. Лукман
️️️️
К. Тете
Желтая карточка
П. Хейбьерг
64'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
С. Регилон
25'
18'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
17
Джошуа Онома
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
3
Регилон
6
Санчес
15
Дайер
92
Орье
4
Уинкс
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Сон
9
Кейн
3-2-3-1-1
23
Ареоля
2
Андерсен
4
Адарабиойо
33
Робинсон
2
Тете
34
Эйна
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
6
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
4
Уинкс
9
Ламела
9
Ламела
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
95
Винисиус
95
Винисиус
22
Н'Домбеле
2
Тете
11
Лукман
11
Лукман
2
Тете
20
Лофтус-Чик
17
Онома
17
Онома
20
Лофтус-Чик
8
Иван Кавалейру
33
Камара
33
Камара
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
5
Теренс Конголо
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
5
Теренс Конголо
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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