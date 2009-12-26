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Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 26 декабря 2009
Фулхэм
26.12.2009, суббота, 16:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
+4
Замена
Л. Кинг
️️️️
С. Бассонг
Замена
Л. Модрич
️️️️
Н. Кранчар
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Кин
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
22
Крис Бэйрд
ЦП
20
Золтан Гера
ПП
2
Клинт Демпси
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
26
Ледли Кинг
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
15
Кончески
4
Хангеланд
3
Хьюз
44
Пэйнтсил
16
Дафф
13
Мерфи
22
Бэйрд
20
Гера
25
Замора
2
Демпси
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
4
Бассонг
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
8
Паласиос
16
Дженас
19
Кранчар
7
Кин
15
Крауч
4
Бассонг
26
Кинг
26
Кинг
4
Бассонг
19
Кранчар
10
Модрич
10
Модрич
19
Кранчар
7
Кин
9
Дефо
9
Дефо
7
Кин
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
13
Бэн Олнвик
ВР
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:55 (прямая)
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