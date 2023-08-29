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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 29 августа 2023
Фулхэм
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Тоттенхэм
19'
М. ван де Вен (АГ)
56'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
ГОЛ!
К. Тете
5:3
ГОЛ!
Д. Мэддисон
4:3
ГОЛ!
Ж. Палинья
4:2
Пенальти не реализован!
Д. Санчес
ГОЛ!
Х. Уилсон
3:2
ГОЛ!
Д. Кулушевски
2:2
ГОЛ!
Р. Хименес
2:1
ГОЛ!
Х. Сон
1:1
ГОЛ!
А. Перейра
1:0
Замена
Т. Франсуа
️️️️
Т. Кэрни
83'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Муньис
83'
82'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
М. Соломон
Замена
Л. Харрис
️️️️
Х. Рид
77'
Замена
А. Перейра
️️️️
Б. Рид
77'
76'
Желтая карточка
М. ван де Вен
72'
Замена
П. Сарр
️️️️
О. Скипп
72'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ришарлисон
71'
Замена
Х. Сон
️️️️
И. Перишич
63'
Желтая карточка
О. Скипп
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Траоре
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ришарлисон
Пас отдал
И. Перишич
46'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Д. Ло Чельсо
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. ван де Вен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
44
Люк Де Фужероля
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Родак
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
2
Тете
36
Палинья
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
24
Траоре
9
Муньис
4-1-1-3-1
17
Форстер
22
Эмерсон
37
ван де Вен
6
Санчес
4
Дэвис
34
Скипп
23
Хейбьерг
5
Перишич
20
Ло Чельсо
10
Соломон
47
Ришарлисон
6
Рид
13
Харрис
13
Харрис
6
Рид
10
Кэрни
8
Франсуа
8
Франсуа
10
Кэрни
14
Рид
8
Перейра
8
Перейра
14
Рид
24
Траоре
10
Уилсон
10
Уилсон
24
Траоре
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
34
Скипп
29
Сарр
29
Сарр
34
Скипп
10
Соломон
10
Мэддисон
10
Мэддисон
10
Соломон
5
Перишич
7
Сон
7
Сон
5
Перишич
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
20
Ло Чельсо
18
Скарлетт
18
Скарлетт
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
1
Бернд Лено
ВР
44
Люк Де Фужероля
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
44
Люк Де Фужероля
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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