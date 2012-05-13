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Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 13 мая 2012
Тоттенхэм
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
2'
Э. Адебайор
63'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
Замена
А. Смит
️️️️
Ю. Кабуль
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Р. Нельсен
️️️️
К. Уокер
Желтая карточка
Д. Мерфи
Желтая карточка
Б. Хангеланд
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
30
Сандро
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
12
Аарон Леннон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
11
Керим Фрей
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
15
Марцел Геков
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-1-3-2
24
Фридель
2
Уокер
36
Галлас
4
Кабуль
8
Ливермор
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
30
Сандро
12
Леннон
25
Адебайор
4-3-1-2
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
3
Хьюз
6
Риисе
16
Дафф
9
Диарра
13
Мерфи
8
Дембеле
11
Фрей
88
Погребняк
2
Уокер
17
Нельсен
17
Нельсен
2
Уокер
4
Кабуль
15
Смит
15
Смит
4
Кабуль
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
13
Мерфи
23
Касами
23
Касами
13
Мерфи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
23
Карло Кудичини
ВР
9
Гарри Кейн
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
15
Марцел Геков
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
9
Гарри Кейн
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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