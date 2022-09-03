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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 03 сентября 2022
Тоттенхэм
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
40'
П. Хейбьерг
75'
Г. Кейн
83'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
Желтая карточка
Ришарлисон
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Митрович
Замена
И. Перишич
️️️️
Х. Сон
84'
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
К. Тете
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Г. Кейн
78'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
75'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
69'
63'
Желтая карточка
Ж. Палинья
61'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
61'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Рид
60'
Замена
Виллиан
️️️️
Н. Кебану
55'
Желтая карточка
Б. Рид
ГОЛ! 1:0!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Ришарлисон
40'
36'
Желтая карточка
К. Тете
29'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Э. Робинсон
Желтая карточка
К. Ромеро
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Льорис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
30
Сессеньон
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
7
Сон
47
Ришарлисон
9
Кейн
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
6
Палинья
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
92
Кебану
9
Митрович
7
Сон
5
Перишич
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
21
Кулушевски
21
Кулушевски
9
Кейн
14
Рид
7
Джеймс
7
Джеймс
14
Рид
33
Робинсон
43
Мбабу
43
Мбабу
33
Робинсон
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
92
Кебану
10
Виллиан
10
Виллиан
92
Кебану
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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