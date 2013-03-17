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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 17 марта 2013
Тоттенхэм
17.03.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
52'
Д. Бербатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
90'
+2
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Б. Руис
78'
Замена
Э. Эно
️️️️
Г. Карагунис
Желтая карточка
К. Демпси
77'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
М. Дембеле
67'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Г. Сигурдссон
62'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
С. Ритер
Замена
К. Демпси
️️️️
М. Доусон
46'
17'
Желтая карточка
А. Дежага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
20
Доусон
29
Колкер
32
Ассу-Экотто
26
Ноутон
8
Дембеле
8
Паркер
10
Сигурдссон
18
Бэйл
25
Адебайор
4-4-2
32
Шварцер
27
Ритер
4
Хангеланд
14
Сендерос
6
Риисе
16
Дафф
14
Карагунис
14
Сидуэлл
21
Дежага
10
Бербатов
22
Руис
8
Дембеле
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Дембеле
20
Доусон
2
Демпси
2
Демпси
20
Доусон
10
Сигурдссон
9
Дефо
9
Дефо
10
Сигурдссон
22
Руис
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
22
Руис
14
Карагунис
21
Эно
21
Эно
14
Карагунис
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
24
Брэд Фридель
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
23
Уго Родальега
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
23
Уго Родальега
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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