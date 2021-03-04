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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 04 марта 2021
Фулхэм
04.03.2021, четверг, 21:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
19'
Т. Адарабиойо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
Желтая карточка
Х. Рид
90'
+4
Замена
Д. Брайан
️️️️
Э. Робинсон
75'
75'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Т. Н'Домбеле
Замена
А. Митрович
️️️️
И. Кавалейру
71'
67'
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Бэйл
67'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Алли
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Р. Лофтус-Чик
64'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
А. Лукман
39'
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Адарабиойо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-2-3
23
Ареоля
2
Андерсен
4
Адарабиойо
33
Робинсон
34
Эйна
99
Лемина
6
Рид
20
Лофтус-Чик
9
Майя
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
4-2-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
2
Доэрти
4
Дэвис
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
18
Бэйл
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
20
Лофтус-Чик
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
33
Робинсон
23
Брайан
23
Брайан
33
Робинсон
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
8
Алли
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Алли
22
Н'Домбеле
9
Ламела
9
Ламела
22
Н'Домбеле
18
Бэйл
7
Моура
7
Моура
18
Бэйл
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
5
Теренс Конголо
ЦЗ
31
Фабри
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
5
Теренс Конголо
ЦЗ
31
Фабри
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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