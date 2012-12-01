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Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 01 декабря 2012
Фулхэм
01.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
56'
Сандро
72'
Д. Дефо
77'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
84'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
М. Дембеле
Замена
У. Родальега
️️️️
М. Петрич
79'
77'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дефо
Пас отдал
К. Демпси
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Сигурдссон
62'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Д. Дафф
️️️️
К. Фрей
62'
57'
Желтая карточка
В. Галлас
56'
ГОЛ! 0:1!
Сандро
Замена
С. Келли
️️️️
С. Ритер
29'
23'
Желтая карточка
Г. Бэйл
17'
Замена
В. Галлас
️️️️
М. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
11
Керим Фрей
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
30
Сандро
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
44
Яго Фальке
ПВ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
14
Сендерос
3
Хьюз
27
Ритер
11
Фрей
14
Сидуэлл
9
Диарра
21
Дежага
10
Бербатов
33
Петрич
4-4-1-1
1
Льорис
26
Ноутон
29
Колкер
20
Доусон
14
Вертонген
12
Леннон
30
Сандро
2
Демпси
8
Дембеле
18
Бэйл
9
Дефо
27
Ритер
12
Келли
12
Келли
27
Ритер
11
Фрей
16
Дафф
16
Дафф
11
Фрей
33
Петрич
23
Родальега
23
Родальега
33
Петрич
20
Доусон
36
Галлас
36
Галлас
20
Доусон
8
Дембеле
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Дембеле
18
Бэйл
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
18
Бэйл
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
24
Брэд Фридель
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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