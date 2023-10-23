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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Фулхэм
Тоттенхэм - Фулхэм: обзор матча 23 октября 2023
Тоттенхэм
23.10.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
36'
Х. Сон
54'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Фулхэм
Желтая карточка
Г. Викарио
85'
82'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ж. Палинья
Замена
А. Велис
️️️️
Д. Мэддисон
82'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Х. Сон
82'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Ришарлисон
81'
72'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Лукич
62'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
Замена
О. Скипп
️️️️
П. Сарр
62'
Замена
Эмерсон
️️️️
И. Удогие
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Х. Сон
54'
46'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Перейра
46'
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Винисиус
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Ришарлисон
36'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Алехо Велис
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
23
Хейбьерг
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
23
Лукич
8
Перейра
14
Рид
10
Виллиан
95
Винисиус
13
Удогие
22
Эмерсон
22
Эмерсон
13
Удогие
29
Сарр
34
Скипп
34
Скипп
29
Сарр
7
Сон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Сон
47
Ришарлисон
22
Джонсон
22
Джонсон
47
Ришарлисон
10
Мэддисон
9
Велис
9
Велис
10
Мэддисон
36
Палинья
10
Кэрни
10
Кэрни
36
Палинья
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
8
Перейра
17
Ивоби
17
Ивоби
8
Перейра
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
95
Винисиус
9
Хименес
9
Хименес
95
Винисиус
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фулхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Тоттенхэм - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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