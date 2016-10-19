Траоре: «Сегодня Акинфеев действительно мог прервать свою серию»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился впечатлениями после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).

– Ничья – неплохой результат. Особенно, против такой большой команды, как «Монако». Мы заслуживали победы. Но это футбол.

– Сегодня забили бывшему клубу. Какие чувства испытываете?

– Конечно, был рад забить. Но, скорее, не именно «Монако», важнее, что отметился в таком турнире, как Лига чемпионов. Нам остается теперь пытаться пробиться в одну восьмую финала. Это наша цель. Был ли этот матч каким-то специальным для меня? Да, конечно!

– Ваш вратарь Игорь Акинфеев пропускает в сороковом матче подряд. Что можете сказать по этому поводу?

– Ничего не хочу комментировать, но скажу одно: он действительно мог завершить эту серию сегодня, – сказал Траоре.