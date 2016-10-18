Анчелотти: «Травмирован только Рибери, Роббен поможет нам в матче с ПСВ»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

«Арьен Роббен – замечательный футболист. Он замечательно провел последние несколько матчей, забил два мяча. Убежден, что в среду вечером он очень поможет команде.

У нас травмирован только Франк Рибери. Все остальные занимались в общей группе, включая Артуро Видаля, Дугласа Косту, Хуана Берната и Хави Мартинеса.

В нашей команде собраны настоящие профессионалы, и они прекрасно все сами понимают. Для каждого из них очевидно, что в последнее время мы играли отнюдь не идеально. Но, полагаю, о кризисе говорить слишком рано», – сказал Анчелотти.

Матч «Бавария» – ПСВ состоится в среду, 19 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.