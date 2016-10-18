Виллаш-Боаш входит в список кандидатов на пост главного тренера «Марселя»

Главный тренер «Марселя» Франки Пасси может быть отправлен в отставку.

Возможное увольнение наставника связано с изменениями в руководстве клуба. Новый президент «Марселя» Фрэнк Маккорт намерен сменить тренера, и в качестве кандидатов на это пост рассматриваются четыре специалиста.

Сообщается, что «Марсель» могут возглавить Андре Вииллаш-Боаш, Роберто Манчини, Руди Гарсия и еще один специалист, чье имя не называется.

После девяти туров Лиги 1 «Марсель» занимает 12-ю строчку, имея 12 баллов в активе.