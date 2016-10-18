Данильянц: «Ростов» никогда не играл в таком плотном режиме, это сложно»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц высказал мнение о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Атлетико». По словам специалиста, команде недостаточно двух дней на восстановление.

«Два дня назад мы играли со «Спартаком». Этого недостаточно, чтобы восстановиться. Наши ребята никогда не играли в таком плотном режиме, это сложно. Готовимся к матчу, надеюсь, что завтра будем в таком состоянии, которое позволит нам играть на высоком уровне. Калачев? Он восстанавливается. Уже перед игрой со «Спартаком» он был в неважном состоянии. Завтра все узнаем», – заявил наставник ростовчан.

Матч состоится 19 октября в 21:45 по московскому времени.