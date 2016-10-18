Траоре: «Чтобы обыграть «Монако», ЦСКА придется много бегать»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре назвал за счет чего, армейцы могут обыграть «Монако» в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В первую очередь хотел бы обратить внимание на индивидуальные качества многих футболистов. Практически на каждой позиции у них очень сильные игроки. Если коротко, скажу так: чтобы обыграть «Монако», придется много бегать. Я считаю, что настоящий лидер коллектива – Бернарду. Он очень разнообразен в своей игре, на нем команда часто выезжает», – заявил Траоре.