Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кирьяков: «Перед приездом в Тулу получил от Аленичева полезную информацию»

    Новый главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал, что всегда находится на связи с экс-наставником «канониров» Дмитрием Аленичевым. По словам специалиста, перед тем, как возглавить красно-желтых, он получил от бывшего рулевого «Спартака» полезную информацию.

    – Что раньше знали об «Арсенале»?

    – Тульский футбол пережил трудные времена. Когда команду возглавил мой хороший товарищ Дмитрий Аленичев, «Арсенал» играл на любительском уровне. Но ему очень быстро удалось поднять команду до уровня Премьер-лиги. В Туле есть футбольные традиции, помню «Арсенал» с бразильцами. Думаю, что соседние регионы белой завистью завидуют, как здесь любят футбол и что для него делают. В Центральной России Тула, пожалуй, самый футбольный город, пример для многих. Я родился в Орле, но, как ни горько это признавать, там футбол никого не интересует. Понятно, что в Туле есть определенные проблемы с инфраструктурой, но есть хороший стадион, есть болельщики, которые поддерживают «Арсенал» в любой ситуации. Поэтому, когда поступило предложение работать в Туле, долго не размышлял.

    – С Аленичевым у вас сходство в том плане, что тоже пришли в «Арсенал» из юношеской сборной России.

    – В принципе да, если взять предысторию. В любой момент могу Диме позвонить, посоветоваться. И с Дмитрием Ананко также на связи. Перед тем, как ехать в Тулу, получил от них полезную информацию.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2016 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 17 октября 2016, 18:09

      Димка поделился с Серёгой инфой про то - как вывести ФК Арсенал из РФПЛ в ФНЛ с минимальными затратами и потом пойти на повышение)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11