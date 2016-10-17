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Бузникин: «Является ли Роналду великим футболистом? Нет»

17 октября 2016, 07:23
26

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин не считает, что Криштиану Роналду не является великим футболистом.

«Является ли Криштиану Роналду великим футболистом? Нет. Мое мнение — он хороший, сильный игрок. Но не более того. Некоторые его действия мне совсем не импонируют. Роналду берет физикой.

В этом нет ничего плохого, но великими таких футболистов не называют», — сказал Бузникин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Бузникин Максим Роналду Криштиану
Комментарии (26)
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KWN37
1476679501
Не считает, что не является - это значит, что является...Минус на минус дает плюс, грамотеи, блин.
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каа
1476682534
Если он просто игрок... то 95% футболистов просто любители... Роналду не очень нравится, но не признать его талант и его игру- преступление.. .На мой взгляд он в топ - 20 игроков за всю историю футбола...
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zagrizlik
1476683232
ахахаха кто такой бузникин???? о тебе хоть кто-то слышал не из россии или стран СНГ.

Всегда забавляли такие как он,ничего,по сути,не добившиеся,но рассуждают великий кто-то другой или нет. Клоунизм высшей степени.
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dimid
1476683301
а Роналду знает о существовании Бузникина? ))))
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mig28
1476686032
Не самый ярый болельщик Роналду...но Бузникин фигню говорит!)) Что значит не великий? Он обладатель многих кубков и золотых мячей...простые футболисты таких высот не достигают)
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Опорник84
1476690123
Кто-бы это говорил! Смотри нашлась звезда местного розлива!
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escudete
1476695510
Роналду: является ли бузникин лучшим руководителем селекционной службы Краснодара? Нет!
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juvseriy
1476695859
Мда, рассмешил Максимка
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Protosser
1476696214
"Некоторые его действия мне совсем не импонируют. Роналду берет физикой." С этим - согласен. И считаю, что он уже сдал. Лучше всего он проявляется, когда надо замкнуть мяч в пустые ворота, или забить 2-3 гола аутсайдеру. Но, в целом, за ВСЮ карьеру - нельзя умалять его достоинств.
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kiiriil19
1476697744
ну сказанул так сказанул
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