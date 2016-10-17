Бузникин: «Является ли Роналду великим футболистом? Нет»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин не считает, что Криштиану Роналду не является великим футболистом.

«Является ли Криштиану Роналду великим футболистом? Нет. Мое мнение — он хороший, сильный игрок. Но не более того. Некоторые его действия мне совсем не импонируют. Роналду берет физикой.

В этом нет ничего плохого, но великими таких футболистов не называют», — сказал Бузникин.