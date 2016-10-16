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    Карпин: «Не думаю, что «Краснодар» занесет себе в актив матч с «Арсеналом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился наблюдениями от матча 10-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром» (0:0).

    «Не думаю, что «Краснодар» занесет этот матч себе в актив. Наверное, клуб все-таки хотел заработать три очка и приблизиться к первой тройке лидеров. Хоть «Краснодар» выше классом, но для хозяев 20% ведения мячом — это очень мало. Контратаки «Арсенала» могли закончится голом, но «Краснодар» все-таки не дожал.

    Каков Кирьяков как тренер? Давайте посмотрим, одно дело быть футболистом, другое — тренером. Думаю, что сможет мотивировать игроков и выжать из них желание борьбы и желание побеждать, все остальное он должен еще продемонстрировать», — сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.10.2016 21:49
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