Чорлука: «Ко мне действительно проявляли предметный интерес некоторые клубы»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что летом к его персоне проявляли интерес несколько клубов, но в итоге он все-таки решил продлить контракт с железнодорожниками.

«Был ли момент, когда оставалось полшага до ухода? Честно? Был. Когда начался процесс смены руководства, я чувствовал некоторую неопределенность. В то же время ко мне действительно проявляли предметный интерес некоторые клубы. Но вы знаете, как в итоге все разрешилось – контракт с «Локо» был продлен. Вы помните, как я оказался в Москве? Это был 2012 год. В «Тоттенхэме» у меня было не все хорошо, я был в аренде в Леверкузене, и вот Билич и «Локомотив» дают мне один из лучших шансов моей жизни. Здесь у меня друзья, здесь отличный стадион. Москва, что бы вы ни говорили, – замечательный город. Но главное, я еще не все отдал «Локомотиву», что должен. Здесь в меня верили всегда. Летом уже должен был я поверить в «Локомотив».

Когда я приезжаю в сборную Хорватии, мы садимся и каждый рассказывает, что у них хорошего в клубе. Модрич говорит, что они выиграли с «Реалом», Ракитич – что в «Барселоне», Манджукич – как там в «Ювентусе». И так далее, все парни по очереди. А я сижу и молчу и мечтаю, что когда-нибудь я им скажу тоже: мы выиграли чемпионат, мы взяли Кубок. А пока, да, обидно. Я остался в том числе и для того, чтобы это исправить», – заявил хорват.