Калачев может пропустить матч с «Атлетико»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев может пропустить матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» из-за травмы, полученной в игре десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). Об этом в эфире канала «Наш футбол» рассказал главный тренер ростовчан Иван Данильянц.

«Не знаю, сможет ли сыграть Калачев в ближайшем матче. Посмотрим. У него и до матча были проблемы, после сборной. Но он вышел играть. Наверное, повредил еще раз», – сказал Данильянц.

Матч «Ростов» – «Атлетико» состоится в среду, 19 октября. Начало – в 21:45.