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    Градиленко: «Еще два-три проигрыша, и снова все начнут искать нового тренера для «Спартака»

    Комментатор Дмитрий Градиленко высказал свое мнение о возможной отставке главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, слухи о которой недавно появились в прессе. Он считает, что стоит красно-белым потерпеть еще пару поражений, как футбольная общественность бросится на поиски нового наставника для москвичей.

    «Слухи на то и слухи, а вокруг «Спартака» их особенно много. Еще два-три проигрыша, и снова все начнут искать нового тренера. За тренера должен говорить результат. Или надо поработать с ним бок-о-бок. Каррера был помощником тренера в сборной Италии и «Ювентусе». Сейчас у него первый опыт работы во главе большого клуба. Не знаю, хватит ли у руководства терпения. Надо смотреть, с кем играть дальше, как себя чувствует команда, есть ли положительные изменения, чтобы делать далеко идущие выводы.

    Порой тренер работает, изменения есть, а результата пока нет, но видно, что он будет. Тогда надо просто подождать. Я сам не очень положительно отношусь к резким переменам. Тренерам всегда нужно определенное время. Но есть такие клубы, которые не могут ждать», – приводит слова Градиленко «RT на русском».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 14:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11371

      alp 15 октября 2016, 16:20

      ага.. и если будет не так я очень сильно удивлюсь )) у спама от любви до ненависти пол шага ))

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2016, 16:15

      Оставьте вы его в покое-за последнее время более менее нормальный тренер попался-хватит уже мулосить эту тему.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 15 октября 2016, 15:25

      там хоть кому-нибудь дадут поработать нормально? Не фанат ФК Спартак, но... Уже противно реально. Даже жалко мужиков, которые болеют за них... Руководство там совсем с ума сходит. Мне кажется, что совет директоров скоро начнет требовать от тренеров, чтоб в первые 2 тура обеспечили себе чемпионство...

      4
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 15 октября 2016, 15:20

      Правильно сказал, Я тоже так считаю.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2016, 15:10

      Поняла, сиюмоментальный результат устроит всех, а как-же сыгранность, а как-же время на простейшую адаптацию в команде, даже пусть это не африканцы, даже нашим надо дать время что бы сыграться

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2016, 15:00

      Поняла, сибминутны

      -1
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