Агуэро: «Лукаку – это нападающий, умеющий абсолютно все»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в преддверии встречи восьмого тура АПЛ с «Эвертоном» выдал порцию похвалы в адрес лидера и бомбардира «ирисок» Ромелу Лукаку. По мнению игрока «горожан», бельгийский форвард обладает набором качеств, позволяющих ему приносить пользу на любом участке поля. В шести матчах нынешнего чемпионата Англии Лукаку забил уже пять голов и сделал одну результативную передачу.

«Думаю, Лукаку – это нападающий, умеющий абсолютно все. Его универсализм позволяет приносить пользу на любом участке поля. Помимо прочего, он прекрасно проявляет себя в борьбе за верховые мячи. По моему мнению, переход Лукаку очень усилил «Эвертон».

«Ириски» весьма удачно стартовали в нынешнем сезоне, и именно благодаря своей непредсказуемости АПЛ привлекает любого футболиста в мире. Думается, «Эвертону» по силам хорошо провести сезон. «Манчестер Сити» всегда приходилось нелегко в играх с «ирисками», и сегодняшний матч, как мне кажется, не станет исключением», – сказал Агуэро.