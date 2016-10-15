Плетикоса: «Спартак» любит играть на контратаках, но в матче с «Ростовом» ему придется идти вперед»

Экс-голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка 10-го тура РФПЛ между двумя своими бывшими командами. По словам 37-летнего футболиста, красно-белые сейчас предпочитают контратакующую игру, однако в домашнем матче с дончанами они будут вынуждены идти вперед. При этом страж ворот считает, подопечным Массимо Карреры будет непросто взломать насыщенную оборону желто-синих. Встреча начнется в 19:30 мск.

«Я регулярно смотрю встречи РФПЛ с большим интересом, не говоря уже о матчах «Ростова» и «Спартака». В этих командах у меня полно друзей, и я не могу не болеть за них. За кого буду переживать в предстоящей игре больше? Ой, это очень сложный вопрос, все равно что выбирать между двумя собственными детьми.

«Спартак» всегда демонстрирует хорошие результаты, но чего-то все время не хватает для завоевания чемпионства. Надеюсь, что на этот раз у них все получится. Даже в проигранном матче с «Зенитом» красно-белые демонстрировали неплохой футбол. Команда много двигается, быстро бежит в контратаки, компактно играет в обороне. Жаль только, что проиграли дома «Уфе», потому что как раз в таких матчах куется чемпионство. А у красно-белых, к сожалению, и в прежних сезонах хватало ненужных случайных осечек. Но повторюсь: я надеюсь, что все у команды получится, и желаю «Спартаку» завоевания золотых медалей.

«Ростов» играет очень прилично, а в матче против ПСВ так вообще действовал здорово. Заметно, что ребята прибавляют с каждой игрой. Рад за них. Кстати, я был на матче против «Баварии» в Мюнхене и пообщался со своими друзьями из команды. У меня со всеми остались замечательные отношения. Вскоре планирую сам приехать в Ростов-на-Дону.

Как сложится матч? Посмотрим, какую тактику выберет Массимо Каррера, учитывая тот факт, что не сыграет Квинси Промес, а это – огромная потеря для команды. Вообще «Спартак» сейчас любит играть на контратаках, но дома команде придется идти вперед. Красно-белым тяжело будет взломать насыщенную оборону ростовчан», – приводит слова Плетикосы «RT на русском».