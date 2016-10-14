Боккетти: «Каррера – боец. Он считает, что если ты упал, то обязан подняться»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением относительно главного тренера красно-белых Массимо Каррере. Футболист отметил, что после отставки Дмитрия Аленичева и вылета из Лиги Европы именно Каррера вытащил команду из психологической ямы.

«Массимо стал главным в сложный момент. По правде говоря, команда была выбита из колеи: никто не ожидал, что мы проиграем АЕК в Лиге Европы и что Аленичев уйдет. Каррера помог нам пережить этот период, вытянул из психологической ямы, заставил снова поверить в себя. А теперь он требует не останавливаться, постоянно двигаться вперед. Принцип простой: каждые выходные во время матчей мы обязаны продемонстрировать, чему научились за неделю тренировок.

Если коротко, то Каррера – настоящий итальянский тренер. Он одновременно и тактик, и мотиватор. Для нас это очень важно, потому что совершенствоваться необходимо и в плане психологии, и в понимании игры. Если мы сумеем реализовать его идеи, то добьемся многого.

Каррера – боец. Он постоянно повторяет одно жизненное правило, известное каждому итальянцу: если ты упал, то обязан подняться. Все время выигрывать – не лучший путь. Если проиграл, но выдержал этот удар, то стал сильнее. По-моему, очень правильная мысль. Лично я всегда ею руководствуюсь», – заявил итальянский защитник.