Калачев: «Не думаю, что отсутствие Промеса может стать ключевым моментом матча»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, матч состоится 15 октября в Москве.

«Конечно, со «Спартаком» будет сложно. Соперник играет дома, при своих болельщиках. Думаю, они будут агрессивно идти в атаку, но нас этим не испугать. Мы наверняка будем действовать в своем стиле. «Спартак» изменился после прихода Карреры. Наш соперник стал хорошо выглядеть, провел хорошую победную серию.

Что касается травмированного Промеса, то он играет большую роль в «Спартаке», но в этой команде есть кому его заменить. Не думаю, что его отсутствие может стать ключевым моментом матча. Там собраны хорошие футболисты — это сильный клуб. Спартаковцы каждый год идут в лидирующей группе, но в конце всегда чего-то не хватает. Посмотрим, что будет в этом сезоне», – заявил белорусский футболист.