Билялетдинов: «Сегодня у «Спартака» есть все, чтобы бороться за чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне футболист «Рубина» Динияр Билялетдинов высказал мнение о перспективах красно-белых в текущем розыгрыше чемпионата России.

– В не чужом для вас клубе тоже произошли изменения – «Спартак» возглавил Массимо Каррера.

– Чемпионат России тяжелый и длинный. Не все иностранные тренеры могут до конца понять его специфику. Видно, что команда старается показывать зрелищный, комбинационный футбол. «Спартак» – клуб с чемпионскими амбициями. Все, что ниже первого места, расценивается как не очень хороший результат. Сегодня у них есть все для того, чтобы бороться за победу в чемпионате.

– Чем отличается «Спартак» сегодня от того «Спартака», в котором играли вы?

– Думаю, философия игры не изменилась. Но появились футболисты, которые отличаются по стилистике от тех, кто выступал раньше – это Промес, Ананидзе, Зе Луиш. Поменялась тактика. Они часто использовали схему в пять защитников, сейчас Каррера старается от этого уйти. Наверное, им удобнее играть в четыре нападающих, потому что «Спартак» любит атаковать.