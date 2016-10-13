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    Билялетдинов: «Сегодня у «Спартака» есть все, чтобы бороться за чемпионство»

    Бывший полузащитник «Спартака», а ныне футболист «Рубина» Динияр Билялетдинов высказал мнение о перспективах красно-белых в текущем розыгрыше чемпионата России.

    – В не чужом для вас клубе тоже произошли изменения – «Спартак» возглавил Массимо Каррера.

    – Чемпионат России тяжелый и длинный. Не все иностранные тренеры могут до конца понять его специфику. Видно, что команда старается показывать зрелищный, комбинационный футбол. «Спартак» – клуб с чемпионскими амбициями. Все, что ниже первого места, расценивается как не очень хороший результат. Сегодня у них есть все для того, чтобы бороться за победу в чемпионате.

    – Чем отличается «Спартак» сегодня от того «Спартака», в котором играли вы?

    – Думаю, философия игры не изменилась. Но появились футболисты, которые отличаются по стилистике от тех, кто выступал раньше – это Промес, Ананидзе, Зе Луиш. Поменялась тактика. Они часто использовали схему в пять защитников, сейчас Каррера старается от этого уйти. Наверное, им удобнее играть в четыре нападающих, потому что «Спартак» любит атаковать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2016 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 04:22

      Именно сегодня у Спартака нет Промеса, чтобы бороться за чемпионство)))

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      Рейтинг: +152

      Diman67 13 октября 2016, 15:52

      Чем отличается «Спартак» сегодня от того «Спартака», в котором на лавке сидели вы? лол

      -1
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      Рейтинг: +152

      Diman67 > VVM1964 13 октября 2016, 18:04

      хахахахахаха где она есть то? вы ни у одного из серьезных соперников не выиграли) погоди пару игр, и всё вернется на круги своя

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