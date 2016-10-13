Данни: «Чувствую себя лучше. Но нужно подождать еще 2-3 месяца»

Полузащитник «Зенита» Данни поделился ожиданиями от сезона, а также рассказал о своем здоровье. Напомним, футболист получил тяжелую травму колена в апреле и до сих пор не выходит на поле.

«Я надеюсь, что этот сезон для «Зенита» окажется несколько более удачным, чем прошлый. Команда пополнилась сразу несколькими отличными футболистами. Очень хочется выиграть чемпионат России и Лигу Европы. Что касается здоровья, то мое колено восстанавливается. День от дня я чувствую себя только лучше. Но нужно подождать еще два или три месяца», – заявил португалец.