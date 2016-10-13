Бирхофф: «Кризис в игре Гетце можно сравнить с гриппом»

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф не сомневается в том, что полузащитник национальной команды Марио Гетце сможет вернуть свои лучшие качества.

«Кризис в игре Гетце можно сравнить с гриппом. Тебе нужно некоторое время, чтобы преодолеть последствия болезни. Но этот футболист отлично работает, стараясь выполнять свои обязанности как можно лучше. Когда-нибудь он преодолеет свои трудности», – сказал специалист.

Напомним, что Гетце так и не сумел проявить себя в «Баварии», после чего вернулся в дортмундскую «Боруссию».