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    Каррера: «Наша цель – выиграть чемпионат спустя долгие годы»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, как он себя ощущает в роли главного тренера.

    «Быть помощником и главным тренером – это, очевидно, разные вещи. Сейчас я испытываю намного больше стресса. От нас ждут многого, хотя мы и проиграли последние матчи. Вылет команды из Лиги Европы привел к моему назначению. Наша цель – спустя долгие годы выиграть чемпионат России», – сказал Каррера.

    Также наставник поделился воспоминаниями о своем приходе в клуб.

    «Спартак» связался со мной во время Евро-2016. Они искали человека, который мог бы тренировать защитников и говорит на итальянском. Тогда у меня не было гарантии, что я вместе с Конте поеду в «Челси». По некоторым причинам я думал об уходе из сборной. У меня не было много времени на размышления, я решил, что это интересный вызов, и согласился».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    11.10.2016 22:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 12 октября 2016, 11:19

      Что-то я по поводу бронзы Спартака в этом сезоне очень сомневаюсь, а про золото даже не сомневаюсь. Его точно не будет.

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 11 октября 2016, 23:43

      долгие годы еще не прошли

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 октября 2016, 23:16

      Если бы прибавить честности нашему чемпу то на вряд ли чемпионами становились одни и те же клубы.

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2016, 22:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак. У нас других команд нету. Ау! Или они просто заняты делом

      -6
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