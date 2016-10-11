Головин: «Мы особо о ситуации с Еременко не думаем»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что игроки команды не беспокоятся по поводу отстранения Романа Еременко от футбола на 30 дней. Напомним, такое решение было принято УЕФА.

«По правде говоря, мы особо о ситуации с Еременко не думаем. Обидно, конечно, но надо работать дальше. Тренируемся, как и раньше. Конечно, я буду стараться делать все возможное, чтобы показывать свой максимум. Всегда хочется давать максимальный результат, независимо от обстоятельств», – сказал Головин.

Также футболит поделился ожиданиями от матча РФПЛ против «Уфы».

«Уфа» – очень крепкая команда, и легко нам не будет точно. У соперника сильный тренер — Виктор Гончаренко, думаю, во многом благодаря ему «Уфа» показывает качественный футбол. Но надеюсь, при поддержке наших болельщиков мы сможем показать хорошую игру и результат».