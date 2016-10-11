Дешам: «Эта победа очень важна для нас»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался доволен результатом встречи квалификационного раунда чемпионата мира-2018 против сборной Голландии.

«Эта победа очень важна для нас, мы ее заслужили. Мне понравился первый тайм, могли забить больше, но после перерыва мы уже меньше владели мячом.

Сборная Нидерландов является одним из самых опаснейших соперников. Теперь мы возглавляем свою группу, имея на счету семь очков. Для нас главной целью будет удерживать эту позицию до конца турнира», – сказал Дешам.

Напомним, сборная Франции обыграла на выезде Голландию со счетом 1:0.